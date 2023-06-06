俄總參謀長前線坐鎮 烏軍東部大反攻 吃悶棍

損兵折將 失大批軍備 俄烏戰爭進入相持階段後，烏軍周日在東部頓涅茨克南部戰線發動大規模進攻，企圖在俄軍防線最脆弱處突破。俄軍昨日稱成功擊退烏軍攻勢，消滅敵軍逾300人，摧毀16輛坦克、26輛裝甲車及14輛汽車。俄軍同日亦在西部邊境別爾哥羅德州，擊退入侵的烏軍。

傳烏出動德援豹2主戰坦克 俄羅斯國防部聲明指，烏軍從戰略預備隊中抽調第23及31機械化旅，配合其他部隊在頓涅茨克南部5個方向進攻，共有6個機械化營及兩個坦克營參與行動。在炮兵火力及空中支援下，俄軍東部集團軍令烏軍損失慘重，無法達成目標。烏軍被迫退回原來陣地，損失裝備包括美國提供的布拉德利步兵戰車。

戰鬥期間，俄羅斯總參謀長、特別軍事行動總指揮格拉西莫夫，曾身處前線其中一個指揮所。有盧甘斯克親俄武裝指揮官聲稱，烏軍首次在頓涅茨克出動德國援助的豹2主戰坦克，但消息未經證實。

烏軍在別爾哥羅德州亦受挫 俄羅斯聯邦安全局邊防部隊周日聯同西部軍區部隊，在別爾哥羅德州擊退越境進攻的烏軍。烏軍於下午1時密集炮擊民用設施，並在彈幕掩護下企圖強渡北頓涅茨河登陸，結果在俄軍炮火打擊及空襲下，損失10人、兩艘船及一輛裝甲車。別爾哥羅德州州長格拉德科夫表示，邊境城市舍別基諾於周日落彈611枚，沒有造成傷亡。

俄稱一日殲滅900人 烏未回應 俄羅斯軍方在反炮兵戰鬥中消滅5個烏軍迫擊炮排，並且摧毀部署在烏克蘭哈爾科夫州的一門多管火箭炮及兩輛自走炮，烏軍利用它們打擊俄羅斯境內的目標。俄軍宣稱連同其他地區戰鬥在內，過去24小時殲滅900名烏軍。烏克蘭總參謀部沒有評論反攻一事，僅指頓涅茨克及盧甘斯克，過去24小時爆發29次戰鬥。烏克蘭國防部長列茲尼科夫指出，F16戰機不會參與夏季反攻，但會在秋季或冬季完成部署。

克里姆林宮發言人佩斯科夫稱，總統普京定期與參與特別軍事行動的部隊指揮官通電話，接收實地資訊及聽取事態進展報告。

他指普京喜歡各種訊息來源，特別是涉及特別軍事行動。除了接收正式報告外，普京還經常打電話獲得實地資訊，命令得以迅速完成。對於通話紀錄會否公布，佩斯科夫則指不太可能。本報綜合報道

俄軍炮兵摧毀烏軍目標。 俄軍在別爾哥羅德州繳獲烏軍遺留的軍援裝備。 俄烏戰爭扎波羅熱州附近最新形勢 格拉西莫夫（前）曾身處前線。