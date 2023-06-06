兩岸國際

俄總參謀長前線坐鎮 烏軍東部大反攻 吃悶棍

俄軍向目標發射溫壓彈。 俄軍向目標發射溫壓彈。
俄軍向目標發射溫壓彈。
損兵折將 失大批軍備
俄烏戰爭進入相持階段後，烏軍周日在東部頓涅茨克南部戰線發動大規模進攻，企圖在俄軍防線最脆弱處突破。俄軍昨日稱成功擊退烏軍攻勢，消滅敵軍逾300人，摧毀16輛坦克、26輛裝甲車及14輛汽車。俄軍同日亦在西部邊境別爾哥羅德州，擊退入侵的烏軍。
傳烏出動德援豹2主戰坦克
俄羅斯國防部聲明指，烏軍從戰略預備隊中抽調第23及31機械化旅，配合其他部隊在頓涅茨克南部5個方向進攻，共有6個機械化營及兩個坦克營參與行動。在炮兵火力及空中支援下，俄軍東部集團軍令烏軍損失慘重，無法達成目標。烏軍被迫退回原來陣地，損失裝備包括美國提供的布拉德利步兵戰車。
戰鬥期間，俄羅斯總參謀長、特別軍事行動總指揮格拉西莫夫，曾身處前線其中一個指揮所。有盧甘斯克親俄武裝指揮官聲稱，烏軍首次在頓涅茨克出動德國援助的豹2主戰坦克，但消息未經證實。
烏軍在別爾哥羅德州亦受挫
俄羅斯聯邦安全局邊防部隊周日聯同西部軍區部隊，在別爾哥羅德州擊退越境進攻的烏軍。烏軍於下午1時密集炮擊民用設施，並在彈幕掩護下企圖強渡北頓涅茨河登陸，結果在俄軍炮火打擊及空襲下，損失10人、兩艘船及一輛裝甲車。別爾哥羅德州州長格拉德科夫表示，邊境城市舍別基諾於周日落彈611枚，沒有造成傷亡。
俄稱一日殲滅900人 烏未回應
俄羅斯軍方在反炮兵戰鬥中消滅5個烏軍迫擊炮排，並且摧毀部署在烏克蘭哈爾科夫州的一門多管火箭炮及兩輛自走炮，烏軍利用它們打擊俄羅斯境內的目標。俄軍宣稱連同其他地區戰鬥在內，過去24小時殲滅900名烏軍。烏克蘭總參謀部沒有評論反攻一事，僅指頓涅茨克及盧甘斯克，過去24小時爆發29次戰鬥。烏克蘭國防部長列茲尼科夫指出，F16戰機不會參與夏季反攻，但會在秋季或冬季完成部署。
克里姆林宮發言人佩斯科夫稱，總統普京定期與參與特別軍事行動的部隊指揮官通電話，接收實地資訊及聽取事態進展報告。
他指普京喜歡各種訊息來源，特別是涉及特別軍事行動。除了接收正式報告外，普京還經常打電話獲得實地資訊，命令得以迅速完成。對於通話紀錄會否公布，佩斯科夫則指不太可能。本報綜合報道
俄軍炮兵摧毀烏軍目標。俄軍炮兵摧毀烏軍目標。
俄軍炮兵摧毀烏軍目標。
俄軍在別爾哥羅德州繳獲烏軍遺留的軍援裝備。俄軍在別爾哥羅德州繳獲烏軍遺留的軍援裝備。
俄軍在別爾哥羅德州繳獲烏軍遺留的軍援裝備。
俄烏戰爭扎波羅熱州附近最新形勢俄烏戰爭扎波羅熱州附近最新形勢
俄烏戰爭扎波羅熱州附近最新形勢
格拉西莫夫（前）曾身處前線。格拉西莫夫（前）曾身處前線。
格拉西莫夫（前）曾身處前線。
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