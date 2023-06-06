天津大範圍路陷 緊急疏散3899人

【本報綜合報道】天津上月31日傳出地面沉降問題，津南區八里台鎮八里台東路部分路面隆起開裂，相關樓幢居民連夜疏散。內媒周一報道，處置工作正有序推進，應急措施初顯成效，地面沉降趨勢減緩。同日重慶又傳出沉降，涉事小區物業稱是門口公路塌陷。

津南區八里台鎮局部地面出現沉降以來，天津市立即疏散民眾和啟動工程搶險，截至上周六晚共疏散3,899人，同時密切監測地下管網設施和地面建築物安全，嚴防次生災害。專家對多種調查監測結果相互驗證，目前測量與調查情況顯示地面沉降趨緩。專家指此次沉降和位移變形成因複雜，初步認為是局部突發性、差異性地面沉降，在短時間內發生如此大面積沉降在國內外少見，具體原因待查。

重慶道路塌陷露出地基 重慶市萬州區周一傳出有小區的電梯樓地基突然沉降，地面斷裂露出地基。小區物業工作人員回應指，是門口公路塌陷，目前具體原因有待專家勘察。萬州區宣傳部工作人員亦稱，事件仍在調查中，官方會通報後續結果。