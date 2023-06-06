開車誤闖人工湖 兩女溺斃

事發於洛陽市宜陽縣體育中心景觀人工湖。上月29日晚上，兩人打完籃球駕車準備離開，但原來的出口封閉，於是試開另一條路，之後駛至一個廣場，旁邊是一個人工湖。由於當時下着大雨，人工湖的水位升至與路面同一水平。兩人疑因視野欠佳，不慎將車駛進湖中。據知該湖水深約3米，約兩分鐘後水已將車淹沒。當地有關部門接到報警，立即派人到場將車打撈上岸，惜兩人已死亡。