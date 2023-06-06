開車誤闖人工湖 兩女溺斃
【本報綜合報道】河南省洛陽市日前下起暴雨，兩名大學畢業不久的女子在體育館打籃球後因不熟路況開車誤進人工湖遇溺身亡。其中一名死者據指已獲海外大學取錄，原定今年8月開展留學生活。
事發於洛陽市宜陽縣體育中心景觀人工湖。上月29日晚上，兩人打完籃球駕車準備離開，但原來的出口封閉，於是試開另一條路，之後駛至一個廣場，旁邊是一個人工湖。由於當時下着大雨，人工湖的水位升至與路面同一水平。兩人疑因視野欠佳，不慎將車駛進湖中。據知該湖水深約3米，約兩分鐘後水已將車淹沒。當地有關部門接到報警，立即派人到場將車打撈上岸，惜兩人已死亡。
暴雨使水位升至路面水平
事發後，死者家屬質疑人工湖面向廣場一方沒有安裝圍欄，宜陽縣城管局回覆內媒稱，該局並非人工湖的原管理者，所以不清楚其設計為何一方沒有圍欄，而該局接手管理後已在湖邊豎立警示標語。對於事件責任，該局表示現前很難界定，但指如有問題，之後肯定會整改。事發後，該局已安排在湖邊設置隔離石躉和鐵鏈等，又建議家屬可循法律路途徑追究責任。
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