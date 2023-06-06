高考臨近 內地嚴打作弊詐騙

【本報綜合報道】內地高考舉行前夕，各地公安機關已陸續偵破一批組織考試作弊案件和涉考詐騙案件。公安機關和教育部門表示，將持續保持對涉考犯罪「零容忍」態度，依法嚴厲打擊各類涉考違法犯罪活動。

當局提醒考生勿攜電子設備 今年以來，全國公安機關會同教育等部門對各類涉考違法犯罪活動保持高壓嚴打態勢，依法嚴懲組織考試作弊及非法生產、銷售竊聽竊照專用器材違法犯罪者。公安機關、教育部門提醒，考生切勿攜帶手機等電子設備進入考點考場，以免觸犯考規考紀；切勿相信售賣高考試題、答案等網上訊息，以免上當受騙。

在國家教育考試中組織考生作弊，向考生提供試題、答案，代替考生考試，出售、使用無線作弊器材等行為，嚴重危害國家教育考試安全，侵犯考生合法權益，涉嫌組織考試作弊罪，非法出售、提供試題答案罪，代替考試作弊罪，非法生產、銷售、使用竊聽竊照專用器材罪，非法經營罪和擾亂無線電通訊管理秩序罪等罪名。在國家教育考試中作弊的考生，嚴重破壞國家教育考試秩序，涉嫌違反《教育法》。