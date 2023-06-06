柯文哲訪日演說 強調兩岸互信
【本報綜合報道】已宣布參加明年台灣總統選舉的民眾黨主席柯文哲，周日抵達日本訪問5天，日本台商在首日晚上設宴接待。惟台媒昨日報道，參加者只有約60至70人，遠遠不及2014年他以台北市長候選人身份訪日時約500台僑出席的規模和聲勢。柯文哲發表演說時，重申台灣自主底線，並強調兩岸要有互信，絕不耍小手段。
台商設宴較冷清 將拜訪日國會
在東京僑界晚宴前，柯文哲發表逾一小時的專題演講。他在問答環節時提到，自己被罵每次講話都失言，只有跟大陸講話從來沒失言，稱「因為我把它當一回事」。他認為互信基礎才有辦法做事，只要談好就不准改，不耍小手段。他又解釋自己所提的台灣自主，是指台灣人要可以決定政治制度跟生活方式，強調這是底線。
柯文哲周日亦參訪東京媽祖廟，由東京媽祖廟董事長詹德薰親自接待，對方4月才獲民進黨頒發「關東信賴台灣之友會」顧問聘書，柯此舉被指「拔樁」意味濃厚。這次日本之行，他料將拜訪日本國會、行政部門、智庫、台商及留學生，讓日本更了解台灣狀況。
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