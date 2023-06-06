性騷擾醜聞不斷 國民黨前智庫研究員道歉

曾柏文

【本報綜合報道】台灣政壇近日接連爆出性騷擾醜聞，繼民進黨後，國民黨也有多名受害人出面指控，前智庫研究員曾柏文長期性騷擾女性，至少有5人受害。曾柏文周日深夜在社交平台發文道歉，承認過去因為分寸失當，讓受害人感到被冒犯。

作家吳曉樂與前特約記者趙思樂指控曾柏文長期性騷擾女性，他任職傳媒機構評論總監時，以工作為由邀約女作家和女記者到車中獨處，其中有女記者指控他曾把手放在其膝蓋和肩上。國民黨回應指，目前與曾柏文已無合作關係，如需協助相關事宜，該黨會妥善處理。曾柏文則發文表示，對有關指控同時感到震驚、羞愧和感激，稱自己支持情慾自由，但認為應基於雙方共識。

民進黨立委被指撫摸男子手臂 民進黨籍立委何志偉周日晚亦被一名男子指控，在8年前撫摸他的手臂，並在完全未經他同意下，抓住他的右手在其手臂上留下電話，何志偉更注視着說「記得來找我喔，我等你」。何志偉當晚回應稱，若他無心的動作造成對方困擾，他很抱歉，未來會再修正與民眾互動的方式。