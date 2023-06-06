華吸引外資 縮減准入負面清單

提升貿易投資合作水平

周強表示，商務部將按照中共中央經濟工作會議的要求，推進高水平對外開放，依託中國超大規模市場優勢，以國內大循環吸引全球資源要素。他指出，既要把優質存量外資留下來，還要把更多高質量外資吸引過來，提升貿易投資合作的質量和水平。