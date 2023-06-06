華吸引外資 縮減准入負面清單
【本報綜合報道】國務院新聞辦公室昨日舉行國務院政策例行吹風會，商務部市場體系建設司司長周強表示，該部門將積極推動全國統一大市場建設，更大力度吸引和利用外資，重點做好持續擴大市場准入、加大投資促進工作力度、持續做好外資企業服務和營造國際一流外商投資環境4大方面工作。
提升貿易投資合作水平
周強表示，商務部將按照中共中央經濟工作會議的要求，推進高水平對外開放，依託中國超大規模市場優勢，以國內大循環吸引全球資源要素。他指出，既要把優質存量外資留下來，還要把更多高質量外資吸引過來，提升貿易投資合作的質量和水平。
商務部將合理縮減外資准入負面清單，進一步取消或放寬外資准入限制；開展「投資中國年」招商引資活動，統籌各方資源，促進精準招商。此外，該部門將完善協同保障機制，深化與外資企業和外國商協會常態化交流；並深入實施外商投資法及其實施條例，高標準落實好外資企業國民待遇，建立健全各級跨部門投訴協調機制，提高投訴處理工作水平等。
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