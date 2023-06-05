帶詩上木衞 NASA全球徵簽名

【本報綜合報道】美國太空總署（NASA）計劃在明年10月向木星的眾多衞星之一歐羅巴（Europa）發射無人太空船，由於歐羅巴是太陽系內最有希望維持生命的環境之一，NASA將在飛船上攜帶一首詩，並在網上邀請來自地球各地的人們在這首詩上簽名，為該次探索之旅賦予新意義。

NASA將今次活動比作瓶中信，詩由美國桂冠詩人利蒙（Ada Limón）所寫，名為《讚美神秘：一首獻給歐羅巴的詩》（In Praise of Mystery: A Poem for Europa），將透過微晶片帶上太空船。利蒙受訪時稱，寫這首特別的詩是她最艱巨的任務之一。NASA科學任務副主任福克斯 （Nicola Fox） 表示自己很喜歡活動的想法，代表人類的名字將乘坐太空船穿越太陽系，解開木星冰凍衞星的秘密。

太陽系內最可能維生環境 太空船預計2030年4月到達目的地，屆時將繞木星運行並近距離飛越歐羅巴。有證據表明，歐羅巴的冰層下擁有一個全球海洋，更被NASA認為可能擁有人類所知的生命所需所有成分。