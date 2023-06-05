住海底3個月 科學家稱年輕10歲

【本報綜合報道】美國「深海博士」科學家迪圖里（Joseph Dituri）3月1日搬進了佛羅里達州南部一間位於基拉戈（Key Largo）對出海域水底9米的狹小房間，上月已經打破了在沒有減壓設備情況下，在水底生活時間最長世界紀錄，至前日在房內度過最後一個星期六，正向連續生活100天創舉邁進。他聲稱自己經歷水下生活後，其細胞年輕足足10歲。

55歲的迪圖里（Joseph Dituri）曾在海軍服役28年，如今成為南佛羅里達大學副教授。在水底生活期間，他持續接受醫生檢驗，結果證實其身體細胞端粒長度增加兩成，就連幹細胞數量也增加10倍。由於他每晚睡眠時，多達六成至66%時間進入深層睡眠及快速動眼期（REM）狀態，其炎症標誌物減少一半之餘，就連膽固醇也因此下降。

關注上岸後能否保持狀態 上述研究初步發現與以色列特拉維夫大學（Tel Aviv University）2020年實驗結論不謀而合。35名64歲以上健康長者當年在90天內接受60次高壓氧治療，其端粒長度增加多達38%，生理變得比起實際年齡更加年輕。

迪圖里坦言，自己對細胞端粒變得更長一事不感意外，理由是學界早已開始研究高壓氧治療，不過令其感到好奇的是，當他周五完成任務回到地面後，其細胞能否繼續保持年輕。