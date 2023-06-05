6月5日(一)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月05日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
台團體淨灘 執垃圾逾千公斤
為響應本月8日的世界海洋日，台灣新竹縣新豐鄉紅毛港觀海大道前日舉辦夏季淨灘活動，來自不同的企業和團體共600多人當日手持執拾垃圾工具，共清理出1,030公斤垃圾，其中塑膠品資源回收物達180公斤。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230605-0605_00180_065/台團體淨灘--執垃圾逾千公斤
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc