兩岸國際

台團體淨灘 執垃圾逾千公斤
為響應本月8日的世界海洋日，台灣新竹縣新豐鄉紅毛港觀海大道前日舉辦夏季淨灘活動，來自不同的企業和團體共600多人當日手持執拾垃圾工具，共清理出1,030公斤垃圾，其中塑膠品資源回收物達180公斤。
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