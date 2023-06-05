教澳洲瀕失傳土著語 手機App獲讚譽

挪威政府資助 獲青睞引進 有一款由挪威政府出資推出、用來支持敍利亞難民兒童用阿拉伯語讀寫的手機應用程式（App），自推出以來便受到大量讚好。在多方努力下，該款App推出了澳洲土著語言瓦魯蒙古（Warumungu）版本，成為了北領地坦南特克里克鎮（Tennant Creek）的年輕居民學習瀕臨失傳的瓦魯蒙古語新工具。

該款App以遊戲的方式教授孩子們簡單的聲音、字符和單詞，隨着關卡的推進，卡通怪獸會不斷成長。它2017年登錄敍利亞，其後由國際教育慈善機構「好奇學習」（Curious Learning）管理，並支持其發展成包含50多種語言。澳洲一間慈善機構的項目總監布雷斯 （Eric Brace） 2019年在對「好奇學習」的訪問中發現這款App的優點，於是決定將它帶到澳洲。他的團隊其後與多方合作，讓App成功發展出瓦魯蒙古語版本。

9歲女童皮斯（Maliyah Peace）是App忠實用戶之一，她稱遊戲不僅給她帶來成就感，還非常喜歡學習過程。皮斯母親弗賴（Mahlie Fry）表示，希望該應用程式能給她的女兒一個她從未有過的機會，並指自己在當地長大，能聽到孩子說瓦魯蒙古語，感到非常振奮。

吸引兒童學習重要技能 好奇學習副總裁奈克爾（Creesen Naicker）表示，App介於小時候學習閱讀的方式和高度上癮的遊戲之間，不僅讓孩子保持參與，同時教給孩子們重要技能。本報綜合報道