埃以罕有交火4死1傷

埃軍稱追捕毒販越過邊境 埃及與以色列邊境上周六發生罕有交火事件，共有3名以軍士兵及一名埃及安全部隊人員死亡。以軍事後擊斃一名施襲者，指對方是埃及警察。埃及軍方則指，安全部隊人員追捕毒販時越過邊境，隨即爆發槍戰。

事發地點是以色列與埃及邊境口岸，位於以色列、埃及與加薩地帶交界東南方40公里，是埃及貨物輸往以色列或加薩的通道。以軍聲明表示，邊境守軍於上周五晚徹夜成功阻止有人企圖走私，一名埃及警察翌日凌晨闖入哨站射殺兩名以軍，因哨站無人回應無線電呼叫才揭發事件，其中一名死者是女兵。以軍隨即在境內搜捕，數小時後擊斃施襲者，期間一名以軍士兵死亡及一名士官輕傷。

3名喪生以軍均隸屬巴蘭旅，該旅負責守衞以色列南部接壤埃及邊境，目前未知施襲者如何越過邊境圍牆。

以色列南方軍區司令托萊達洛少將指，得悉兩名以軍士兵在哨站遇害後，把事件列為恐襲。他表示，將調查事件是否與走私活動有關，現階段不能排除任何的可能。以色列總理內塔尼亞胡稱，安息日期間邊境發生了致命事件是嚴重及不尋常，將會徹底調查。埃及國防部長扎基向死者家屬致哀，並致電以色列國防部長加蘭特商討採取必要措施，防止類似事件重演。

自1979年兩國關係平穩 埃及是首個承認以色列的阿拉伯國家，兩國關係自1979年簽署和平條約後，一直處於平穩，對上一次邊境交火導致傷亡已經是10年前。為了防止與回教極端武裝組織「伊斯蘭國」有關的武裝分子從埃及西奈半島滲透，以及堵截非洲難民，以色列建造長達241公里的邊境圍牆。本報綜合報道