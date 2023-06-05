殺海地前總統 雙國籍共犯囚終身

海地已故總統莫伊茲前年7月遇刺身亡，其中一名參與暗殺行動的海地及智利雙重國籍人士，去年引渡到美國接受審訊，上周五判處終身監禁。認罪協議顯示，哈爾前年參與刺殺莫伊茲行動，期間提供資金用於購買武器、為其他同謀提供食物和住宿，以及提供資金賄賂負責莫伊茲安全的海地官員。（綜合報道）