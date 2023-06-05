日本隱岐發現長約10米疑似魚雷

日本隱岐海上保安署上周五接獲報告指，島根縣隱岐之島町發現疑似魚雷物體，它全長約10米，直徑約50厘米，呈圓筒狀，表面生銹，有類似螺旋槳狀葉片結構。鳥取縣境港市境海上保安部委託海上自衞隊移除可疑物體，調查是否有爆炸危險。（綜合報道）