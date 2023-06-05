洪都拉斯任命首名駐華大使

資料顯示，78歲的蒙卡達是科學家和藥理學家。洪都拉斯今年3月宣布與台灣斷交，改與北京建交。台灣外交部長吳釗燮當時稱，卡斯特羅對北京利誘存有幻想，並藉以對台灣提出數十億美元的巨額經濟援助要求，對台海兩岸的提案比價。