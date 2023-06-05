印尼倡俄烏戰線 設非軍事區

蘇比安托提議，交戰雙方在當前位置停火並從前線後撤15公里，建立非軍事區。聯合國維和部隊負責觀察及監控非軍事區，聯合國應在有爭議地區組織全民公投，以客觀地確認大多數民眾的意願。他建議在香格里拉對話中尋找模式，敦促烏克蘭和俄羅斯立即開始和談。在場的歐盟外交與安全政策高級代表博雷利表示，必須讓烏克蘭實現一種公正的和平，而不是投降的和平。蘇比安托回應指，他提出解決衝突的方案，並不是在說誰對誰錯。