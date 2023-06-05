印尼倡俄烏戰線 設非軍事區
【本報綜合報道】印尼國防部長蘇比安托上周六在新加坡，出席香格里拉對話時提出解決俄烏戰爭的和平方案，包括停火、建立非軍事區及派出聯合國維和部隊等。
蘇比安托提議，交戰雙方在當前位置停火並從前線後撤15公里，建立非軍事區。聯合國維和部隊負責觀察及監控非軍事區，聯合國應在有爭議地區組織全民公投，以客觀地確認大多數民眾的意願。他建議在香格里拉對話中尋找模式，敦促烏克蘭和俄羅斯立即開始和談。在場的歐盟外交與安全政策高級代表博雷利表示，必須讓烏克蘭實現一種公正的和平，而不是投降的和平。蘇比安托回應指，他提出解決衝突的方案，並不是在說誰對誰錯。
烏斥如俄誘降主張
烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克批評，蘇比安托的建議與俄羅斯誘降主張猶如雙胞胎。烏克蘭外交部發言人尼科連科表示，俄羅斯應交出非法佔領的新合併地區，否則無法實現和平。他指出，在俄軍不撤出烏克蘭的情況下停火，將給予俄羅斯重整部隊及鞏固佔領土地的機會，為新一輪侵略積聚力量。
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