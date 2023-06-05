傳退役機師被招任教官 德促華停止聘用

德國新聞雜誌《明鏡周刊》及電視二台早前報道，部分退役德國空軍機師赴華任空軍教官，協助訓練解放軍機師。德國國防部長皮斯托留斯上周六在新加坡，向中國國防部長李尚福表明，中方應立即終止聘用退役德軍機師。

皮斯托留斯於香格里拉對話場邊會晤時提出要求，希望中方立即停止聘用退役德軍機師。兩人會談原定半小時，最終持續了一個多小時。

德防長指對方無否認 皮斯托留斯指李尚福反應非常謹慎，並沒有否認招聘退役德軍機師，但淡化事件重要性。他把會談描述為一次非常開放的對話，雙方明確表達意見分歧。皮斯托留斯上周五回應指，會徹查事件及嚴懲違規行為。他又指，軍人退役後可從事其他工作，但必須符合《士兵法》中申報及保密規定。

報道指，至少數名德國聯邦國防軍空軍退役機師，在中國受聘擔任教官多年。他們透過新西蘭及南非的企業應徵，並經塞舌爾一家空殼公司獲得高額報酬。其中一人曾在德國空軍第73戰術聯隊服役，協助訓練歐洲颱風戰機機師，據指他現時已移居中國，在黑龍江省齊齊哈爾空軍基地培訓戰機機師。有德國安全官員認為，退役空軍機師可能傳授軍事專業知識、德國國防軍及北約的機密作戰戰術，甚至演練攻擊台灣情景。其中一名當事人否認在中國擔任教官，其他人則拒絕評論報道或無法聯絡。

德國聯邦議院國防委員會主席史特拉克-齊默爾曼稱，德國間接幫助中國升級空軍是不可接受，呼籲是時候結束天真態度。她主張德國軍人服役期滿後提供的任何形式培訓，應僅限於北約國家或戰略夥伴。中方暫未評論報道，外交部發言人汪文斌早前曾駁斥英方類似指控，否認聘請退役英國皇家空軍機師任教官。本報綜合報道