金與正譴責安理會 淪美國政治附庸

【本報綜合報道】北韓勞動黨中央委員會副部長金與正再就事件發聲明，譴責聯合國安理會開會討論北韓發射衞星，充當美國政治附庸。她揚言，北韓將繼續採取積極行動措施，行使包括發射軍事偵察衞星在內的主權國家一切合法權利。

將續發射軍事偵察衞星 金與正批評，聯合國安理會侮辱及歪曲《聯合國憲章》精神，經常批評北韓行使主權的活動，她強烈譴責任何干預北韓內政及侵犯朝方主權的行為。她強調，發射衞星是針對美國及其盟友威脅日益增加的合法和自衞反制措施，將繼續行使主權，包括發射軍事偵察衞星。

美國國務院對朝政策特別代表金星容上周六受訪指，需讓北韓認清加劇局勢緊張的行為必將付出代價，並警告美方會以壓倒優勢，迅速及堅決應對北韓對南韓發起的任何一次核攻擊。他指出，針對北韓非法增強核導能力及危險言論等，各方需謹慎採取加強延伸威懾力的措施。美方將繼續向朝鮮半島出動戰略轟炸機及能有效遏制地區核衝突的核戰力，與日韓等盟友就應對北韓作緊密溝通。

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