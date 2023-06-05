李尚福重申 中美正確相處3原則

【本報綜合報道】中國國防部長李尚福昨日在新加坡第20屆香格里拉對話，發表題為「中國的新安全倡議」的演講，提及中美關係、台灣問題和國際形勢等。李尚福認為，有大國再次提出所謂的「印太戰略」，本質是綁架地區國家、渲染衝突對抗，只會讓亞太陷入到撕裂、紛爭和衝突的漩渦。他直言，彼此尊重、平等相待才能和諧相處。

對台問題 不承諾放棄武力 李尚福指，相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則才是中美兩國正確相處之道。李尚福強調，中方一直尋求與美建立新型大國關係，但需美方拿出誠意、言行一致，以實際行動與中方相向而行，推動兩國兩軍關係止跌企穩。惟近年雙方關係徘徊在建交後的低谷，李尚福強調，造成困難局面的緣由大家都很清楚，希望美方與中方共同推動雙方關係走出困境、重回正軌。

李尚福表示，台灣問題是中國內政，任何虛化、掏空一個中國原則的行徑都是荒謬和危險。李尚福強調，民進黨當局「挾洋謀獨」、外部勢力「以台制華」干涉中國內政，才是造成台海局勢緊張的根源，也是改變台海現狀的最大麻煩製造者。李尚福直言，中國必須統一，也必然統一，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，但決不承諾放棄使用武力。

關於南海問題，李尚福表示，在地區國家共同努力下，南海局勢總體穩定，交流合作日益深入。惟有一些域外國家在南海以航行自由之名行航行霸權之實，想把南海搞亂以從中謀利，李尚福認為需要高度警惕、堅決抵制。另外，李尚福表示，中國始終致力於以實際行動促進世界和平發展，願與各國攜手同行現代化之路，為世界穩定繁榮提供新的機遇。