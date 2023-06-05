美助卿訪華 商討關鍵議題

康達

【本報綜合報道】美國上周六宣布，負責亞太事務的美國助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）昨日至周六出訪中國及新西蘭，期間與中方討論兩國關係的關鍵議題。

美國國家安全委員會中國事務資深主任貝蘭將隨同訪華，國務院未公布康達計劃會見中國官員名單。康達去年12月曾訪問中國，為美國國務卿布林肯原定2月訪華行程預做準備。不過，布林肯出發前夕爆發中國氣球進入美國領空事件，導致訪問延期，先前曾出現緩和迹象的美中關係再度惡化。

白宮國安顧問沙利文上月10日至11日與中共中央外事委辦公室主任王毅在奧地利長談8小時。美國商務部長雷蒙多、貿易代表戴琪上月底，相繼與赴美參加亞太經濟合作組織貿易部長會議的中國商務部長王文濤會面。美國中情局局長伯恩斯5月曾秘訪中國，試圖緩和雙邊關係。

華大使謝鋒晤美副財長 中國駐美國大使館上周六表示，大使謝鋒上周五與財政部副部長尚博（前稱尚柏格）會面期間，雙方就共同關心的問題就坦誠、深入、建設性交流。謝鋒強調中美加強對話、管控分歧、消除障礙的重要性，雙方同意就推進在雙邊和多邊領域的互利合作保持溝通。