星防長透露 中美欲恢復對話機制
【本報綜合報道】新加坡國防部部長黃永宏上周六透露，他與中國國防部部長李尚福及美國國防部部長奧斯汀分開談話時，對方均表示希望能夠恢復中美之間原有對話機制。當談及中美何時及如何能夠恢復時，他指須由中美雙方自行決定。
新加坡正舉行香格里拉對話，黃永宏上周六曾被問及中美目前缺乏溝通問題。他引述奧斯汀在當天早上演講中提到，朋友間須維持溝通渠道，而在他看來對手之間保持溝通更加重要，當彼此陷入糾紛時，須能夠拿起電話討論如何讓局勢降溫。黃永宏提到中美防長之間雖然沒有正式會面，但是彼此的確曾經見面，甚至在上周五晚宴上同桌，就連午餐也坐在對面，能夠聽到彼此談話內容。他希望此舉能夠令到中美方初步得悉彼此想法、傾向及性情，再把相關訊息加入訊息庫，最終接觸時就大派用場。
崔天凱促美減近華軍事部署
中國前駐美大使崔天凱周日在新加坡出席香格里拉對話，他表明如果中美要恢復高層級防務對話，美國應減少接近中國的軍事部署，展示出誠意。他對中美關係感樂觀，希望情況在未來會有所改善，中方一直都準備與其他國家展開更多對話，包括美國。
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