星防長透露 中美欲恢復對話機制

新加坡正舉行香格里拉對話，黃永宏上周六曾被問及中美目前缺乏溝通問題。他引述奧斯汀在當天早上演講中提到，朋友間須維持溝通渠道，而在他看來對手之間保持溝通更加重要，當彼此陷入糾紛時，須能夠拿起電話討論如何讓局勢降溫。黃永宏提到中美防長之間雖然沒有正式會面，但是彼此的確曾經見面，甚至在上周五晚宴上同桌，就連午餐也坐在對面，能夠聽到彼此談話內容。他希望此舉能夠令到中美方初步得悉彼此想法、傾向及性情，再把相關訊息加入訊息庫，最終接觸時就大派用場。