解放軍攔截 僅距137米 中美戰艦台海險撞

中美國防部長上周六在新加坡同場出席香格里拉對話之際，美國及加拿大各自派出一艘軍艦穿越台灣海峽。中國軍艦追蹤監視並近距離攔截，與美國軍艦最近僅相距137米，兩者險些碰撞。美國印太司令部指摘中方軍艦違反國際水域安全規則，解放軍東部戰區斥有關國家在台海地區有意製造事端，蓄意挑起風險，惡意破壞地區穩定。

印太司令部聲明稱，美國海軍驅逐艦鍾雲號、加拿大皇家海軍護衞艦蒙特利爾號，通過適用公海航行和飛越自由的水域，從南向北例行通過台灣海峽。解放軍052D型驅逐艦蘇州號（舷號132）期間作出不安全機動，在左舷越過鍾雲號，並在前方不足140米處橫越鍾雲號船首。鍾雲號保持航向並減速至10節，避免碰撞。蘇州號之後再度在鍾雲號前方約1,828米處，由右往左穿越，之後持續在鍾雲號左前方航行。

中方發無線電 促改航向免碰撞 加拿大環球新聞網報道，記者在蒙特利爾號艦橋上目睹蘇州號改變航線，向鍾雲號前方橫切。報道引述蒙特利爾號艦長蒙特福德（Paul Mountford）指，中方軍艦曾以無線電通知鍾雲號，若不改變航向將發生碰撞。鍾雲號則要求中國軍艦遠離，但最終不得不減速及改變航向。蒙特福德表示，中方軍艦事前透過無線電喊話，顯示行動是有意為之，他辯稱美加聯合任務是在國際水域內執行。惟他承認，中方軍艦與蒙特利爾號一直保持914米的安全距離。

根據報道，鍾雲號及蒙特利爾號進入台海前，已聯袂在南海航行近一周。截至昨早6時，共有15架解放軍軍機及5艘軍艦，出現在台灣周邊海空域，其中兩架卡28反潛直升機現身台灣西南及東北空域。

加國稱艦隻合法航行 華斥炒作 加拿大國防部長阿南德強調，加拿大將繼續在國際法允許的地方航行，包括台海及南海。中國駐加拿大大使館駁斥指，美加軍艦炒作過航台海，解放軍海軍及空軍合法專業跟蹤警戒。對於中國軍機及軍艦攔截美軍艦機一事，中國國防部長李尚福解釋指，中國和很多相關國家都制訂了海空相遇的規則，避免軍機軍艦相遇時發生不必要危險。他指中國軍機和軍艦從來都不會到其他國家的領空和領海附近，去做所謂的航行霸權，直言維護和平穩定的辦法，就是各國管好自己的軍艦軍機。

李尚福和澳洲國防部長馬利斯於上周六會面，馬利斯重申澳洲對支持印太和平、穩定和安全的決心。兩人歡迎中澳國防官員近月重啟防務協調對話，同時討論了下一步恢復防務戰略對話。德國國防部長皮斯托留斯昨日宣布，將於明年年底向印太派出一艘護衞艦及一艘補給艦。

印尼舉辦的科莫多2023多國海上聯合演習，今日至周四舉行。解放軍051G1型驅逐艦湛江號、054A型護衞艦許昌號組成的艦艇編隊，於昨日中午抵達集結海域。本報綜合報道