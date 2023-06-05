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苗栗塑膠發泡料廠 深夜起火
台灣苗栗縣苑裡鎮苑東裡一間塑膠發泡料工廠，上周六深夜11點左右發生大火，火勢異常猛烈，5公里外也能看見熊熊烈火和濃煙。消防員獲報到場救援，約3個多小時才將火災控制。縣府環保人員隨後監測，目前未造成嚴重空氣污染，詳細起火原因待查。（綜合報道）
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