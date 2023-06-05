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國產生蛇疫苗 僅進口貨半價
患者感染帶狀皰疹（俗稱「生蛇」）會生出令人疼痛的皮疹和水泡，是中老年人常見的感染疾病之一。長春百克生物科技股份公司上周六宣布研發的帶狀皰疹減毒活疫苗正式上市。疫苗價格為每支1,369元人民幣（約1,525港元），注射一針即可達到帶狀皰疹免疫，所需費用不足注射兩針進口疫苗的一半。（綜合報道）
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