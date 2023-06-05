子輾斃母墮亡 涉網暴帳號被封

慘案後焦點竟是衣着外貌 質疑哭相 湖北省武漢市漢陽區弘橋小學譚姓學生上月慘遭一名教師駕車輾死，其母上周懷疑不堪網暴跳樓自殺身亡，餘下父親隨後成為另一網民攻擊對象。內媒昨天發現，多個曾經發布惡意言論的微博帳號已被禁言，包括擁有過百萬名粉絲的「大V」，另有多個帳號被永久禁言。

自慘劇上月23日發生後，母親楊女士匆匆趕到醫院，卻得悉兒子不幸離世消息，一家三口從此陰陽永隔。她哭訴涉事教師「把孩子的頭壓過去了」，並質疑對方曾經兩度輾壓兒子。然而，大批網民焦點落在楊女士外貌、身材及衣着，甚至質疑她從事不良職業。

有人更指從事不良職業 在眾多貼文中，多名網民問到為何楊女士前往醫院還穿得如此正式、是否化妝受訪及希望成為網紅等。另有人質疑，面對兒子死去，母親何故沒有哭得呼天搶地。也有人估計楊女士穿戴風衣、鞋子及手錶價錢昂貴，加起來至少達到6.4萬元（人民幣‧下同，約7萬港元）。

當楊女士決定維權時，校方上月一度提出賠償90萬元（約100萬港元）和解，至近日傳出金額已增至160萬元（約178萬港元），雙方達成共識。部分網民尚未證實有關傳聞就把矛頭繼續指向死者家屬，並說：「你不是不要錢嘛，原來是嫌少。」

死者丈夫亦受網民攻擊 直至前天，楊女士獲證實已經跳樓自殺身亡，雖然當地公安機關不知道事件是否與網暴有關，但是有知情人士表示，網絡輿情的確造成一定壓力。惟部分網民拒絕收口，更懷疑是楊女士丈夫「推下去吧，錢到手了又可以娶個美女了」。

由於網暴事件不絕，多個此前散布網暴言論帳號已被封禁。最高人民檢察院旗下微博「正義網」上周五發文強調，絕不能讓網暴者繼續作惡，又指根治網絡暴力已不能再等。本報綜合報道