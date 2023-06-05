國民黨立委 被指強吻傳媒人

逾8年前事件 傅崐萁稱願受調查 繼民進黨後，國民黨亦陷入涉嫌性騷擾風暴當中。台灣資深傳媒人董成瑜前天透露自己2014年曾被花蓮縣前縣長、現任國民黨立委傅崐萁強吻，又指台北市前市長郝龍斌大可以澄清黨友到底清白與否。國民黨同日強調會堅決捍衞性別平等及女性權益，絕無模糊空間，已啟動黨內性平調查機制。

在網上社交平台貼文之中，董成瑜憶起多年前出席一場宴會時，其右邊坐了一名時任縣長。由於得悉對方吃素，兩人開始傾談相關事情。她指對方在此時突然間抓起了她的手，說了一些關於手的無關痛癢說話，於是慢慢抽回，不想因此發作。

然而，當宴會接近尾聲時，董稱突然被該名縣長抱頭強吻，當下決定立即掙脫，並大聲斥責對方，期間目睹國民黨時任台北市市長郝龍斌在沒有道別情況下離開。除了強吻，她亦提及對方曾指向其衣服說，知道衣服牌子，估計對方意思是質疑自己是位貪慕虛榮女子。

董成瑜稱不會興訟 當貼文開始流傳後，傅崐萁同晚強調願意接受法院及國民黨最嚴格調查，重申從政廿年以來從不利用權力關係作出性騷擾女性或下屬行為，也沒有相約女性私下單獨見面，並稱：「崐萁尊重及支持性別平權，若有任何性騷擾情事，請依法提出告訴。」

面對傅崐萁突然剖白，董成瑜隨即表示：「我就正式告訴大家，就是他（傅崐萁）。」她指由於感到厭惡，因此在首篇貼文沒有提到對方名字，又指假如傅認為自己清白，大可以找來郝龍斌出來替其澄清。當談及是否興訟時，董成瑜強調不會，希望傅能夠早日收手，免得被孩子看不起。

郝龍斌指記憶不清 由於被董成瑜提到，郝龍斌回應時稱，涉事場合距今超過8年，確實沒有清楚記憶，建議國民黨啟動調查，希望傅崐萁能夠說明清楚。他重申人與人之間接觸，不論性別都應互相尊重，又指沒有得到允許碰觸、讓對方感到不舒服言行均不適當，而不論任何政黨或職場機構都應建立妥善性平保障及獨立調查機制。

資料顯示，傅崐萁2014年時並非國民黨黨員。惟國民黨昨天強調，由於傅崐萁近年已重新入黨，該黨因此會啟動其性別平等調查機制程序，會依據事實及證據妥適處理，給予社會大眾及當事人一個合理交代。本報綜合報道