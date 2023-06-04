12.7厘米長舌 狗狗創紀錄

美國路易斯安那州一隻拉布拉多犬與德國牧羊犬混血的寵物犬佐伊（Zoey），擁有一條長達12.7厘米舌頭，創下在生狗隻擁有最長舌頭健力士世界紀錄。牠的主人表示，佐伊最喜歡活動之一就是炫耀其超長舌頭，同時也喜歡參與戶外運動，包括檢球及游泳等。