環球時興：台首篇 ChatGPT應考 論文 揭成績勝考生

【本報綜合報道】人工智能（AI）聊天機械人推出後受到全球關注，讓不少學者擔心會否改變教育。台灣台北榮民總醫院新竹分院教學研究中心，近期發表台灣第一篇關於AI應考的論文，發現ChatGPT的表現令人驚艷，其中GPT-4版本表現甚至勝過一般考生。

研究採用今年2月考試院舉行的專門職業及技術人員高等考試藥師考試，共6個科目，第一階段的基礎藥學與第二階段的臨床藥學各3科。最初以中文測試時，ChatGPT只有一科合格，但是把考題翻譯為英文後便有三科合格，同時通過第二階段考試。由於部分科目為圖片，GPT3.5版無法辨識作答，但是以GPT-4版本測試研究，答題正確率已經超過七成。

不擅長作答情景式問題 教學研究中心主任王瑛玫介紹，如果題目比較直述或者屬於被動，ChatGPT答題完全沒有障礙。但如果屬於比較情景式，例如闡明病人患有特定疾病，在同時患兩、三種疾病情況下，那麼檢驗數值是如何，詢問需要用甚麼樣的藥物，在綜合性的題目裏ChatGPT就會遇到困難。