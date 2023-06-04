原住民高中生 助親人3周建花園

【本報綜合報道】加拿大艾伯塔省卡爾加里一名擁有原住民血統女高中學生，自10歲起立志親手建造一間自己房屋。由去年夏天開始，她協助親人建造花園，進入高中後再修讀相關建築知識，希望有朝一日能夠憑住自己一手一腳達成兒時夢想。

加媒前日報道，去年夏天仍是初中生的魯賓遜（Samantha Robinson）僅用3周時間，幫助姨媽莫麗蓋爾（Heather Morigeau）在卡爾加里一處社區建造花園，幫助收集及打磨木材組件。她稱自己喜歡在勞動中弄髒雙手及衣服，儘管在打磨時聞到木頭濃烈氣味，雙眼甚至沾到木屑，仍然享受從頭到尾努力創造東西樂趣。

冀將來蓋夢想房子 出於對建築熱愛，魯賓遜希望未來從事需要特殊技術及手工勞動職業，獲得建築科老師科爾曼（Michael Coleman）建議研究劇院建築布景，並參與實地考察等項目，也開始在高中修讀建築及機械人有關課程，在堂上創造設計獨特作品。對於一些高中朋友希望考上大學，有些人期望從事其他行業，她渴望能夠繼續學習及成長，達成自己蓋房子夢想。