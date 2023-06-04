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針對伊朗審查 美國頒新制裁
美國財政部上周五宣布新制裁措施，針對協助伊朗審查互聯網的技術公司和相關個體。聲明指，伊朗政府經常利用互聯網限制和控制網速來壓制異己的聲音，並監視和懲罰在網上行使言論和集會自由權的人眾。在40多年前的美國駐伊朗大使館人質危機中，美國開始對伊朗實施制裁，此後制裁力度不斷加大。（綜合報道）
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