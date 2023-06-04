兩岸國際

德仁即位後首訪311地震災區

日皇德仁與皇后雅子昨日出發，前往岩手縣出席全國植樹祭活動，為德仁即位以來首次親身訪問311大地震災區。日皇伉儷在東京羽田機場乘搭飛機往岩手縣，經釜石市進入陸前高田市，供奉鮮花後視察在震災海嘯後幸存的「奇迹一本松」，再赴海嘯傳承館與民眾對話。他們今日轉到大船渡市，出席全國植樹祭。（綜合報道）
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