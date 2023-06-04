俄今年新編兩集團軍

指去年動員逾30萬人 1945年來規模最大 俄羅斯副總參謀長布爾金斯基（Yevgeny Burdinsky）上將披露，俄軍本年將成建制擴軍，組建一個諸兵種合成集團軍、一個空軍集團軍、陸軍一個軍、亞速海海軍區、5個師、26個旅，以及莫斯科軍區和列寧格勒軍區。他指去年局部動員逾30萬人，規模是1945年以來最大，並組建超過280支部隊。

布爾金斯基在俄羅斯國防部期刊《俄羅斯軍事委員會》6月刊發表文章，要求為上述部隊及軍區組建，提供組織及人員保障。他要求在有限時間內落實重大任務要求，包括人員編配、部署、綜合保障、主要武器及特種技術裝備交付等。他又透露，俄控頓涅茨克及盧甘斯克地區的秋季動員共徵召79,800人入伍，認為兩地動員兵已做好執行預期任務的準備。

美稱供烏坦克戰機屬長期戰略 退役俄軍軍官、2014年烏克蘭東部反政府軍主要領袖之一的斯特列爾科夫指出，以每個旅3,000人為例，組建26個旅需要約8萬人，組建5個師需額外4萬人。他認為，俄羅斯需額外動員才能滿足擴軍需要。俄羅斯國防部長紹伊古去年12月表示，俄軍規模有必要從115萬增至150萬，並調整徵兵年齡上限和下限，獲總統普京批准。

美國參謀長聯席會議主席米利上周四表示，向烏克蘭提供M1阿布拉姆斯主戰坦克、F16戰機屬於長期戰略一部分，並非用於烏軍即將到來的反攻。他在法國出席諾曼第登陸79周年紀念活動，指M1坦克可把俄軍逐出烏克蘭領土；F16將成為長期安全計劃一部分，防範未來攻擊。

米利回顧二戰歷史，指出部分大型裝甲戰在烏克蘭地區爆發，坦克對防守及攻擊同樣重要；升級的現代坦克、配套訓練及嫺熟運用能力，將是烏克蘭成功基礎。此外，匈牙利總理歐爾班預料，烏克蘭發動反攻將會血流成河。他指攻方的傷亡將是守方3倍，必須盡一切努力讓雙方停火及和談。本報綜合報道

俄羅斯國防部公布擴軍詳情。 米利 俄羅斯海軍增設亞速海海軍區。 布爾金斯基