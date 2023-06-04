與華衝突風險增 美軍分散部署

【本報綜合報道】一旦亞太爆發中美衝突，兵棋推演預計中國將優先打擊美軍主要設施，例如日本沖繩縣嘉手納空軍基地，內有總值超過40億美元（約312億港元）戰機和設備。美國《華爾街日報》周四報道，美軍正於亞太地區分散部署，避免中國容易向單一軍事設施發動決定性打擊。但有軍事專家警告，分散部署削弱美軍基地個別防禦能力，令中國能用更少導彈摧毀美軍。

美國參議員魯比奧上月呼籲美軍為部署亞洲的飛機加強防護，空軍遠征中心指揮官克萊因（John Klein）透露，美軍將優先考慮撤離大型基地飛機至較小設施，尤其衝突迫在眉睫時。美軍目前正建立人員小組，有需要時能迅速把偏遠島嶼機場變換成臨時軍用基地。屆時，美軍將向臨時基地投放正在創建的空中機動隊，負責迅速準備跑道和建立加油點等基礎設施。克萊因解釋，當美軍有多個基地可以投射戰力，中國決策將更複雜。

解放軍火箭軍戰力大增 美國國防部估計，中國現有1,300多枚彈道導彈可打擊亞太地區目標，其中250多枚遠達美國關島主要軍事基地，而中國的高超音速導彈難以攔截。華盛頓智庫新美國安全中心高級研究員舒加特（Thomas Shugart）指，解放軍火箭軍過去數年能力大幅提升，威脅美國固定基地。美軍官員形容，中國和北韓能力不斷提升，保衞基地比以往任何時候都更具挑戰。