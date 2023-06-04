韓官促切斷朝資金鏈 阻止核導開發

【本報綜合報道】北韓近日試射軍事偵察衞星失敗，引起各國關注。南韓外交部半島和平交涉本部長金健上周五強調，有必要切斷北韓資金鏈以遏阻其核導開發進程。美國同日在聯合國安理會呼籲譴責北韓試射，但未獲中國和俄羅斯響應。中俄批評美國與南韓聯合軍演，導致緊張局勢加劇。

金健在香格里拉對話特別論壇上，以「核視角下的地區安全」為主題發表演講，強調切斷北韓通過海外創匯、非法網絡活動籌集核導開發資金非常重要。他提到，北韓黑客去年入侵新加坡一間遊戲企業，破紀錄竊取6.2億美元（約48.4億港元）加密貨幣；又指北韓正在全球開展網攻，國際社會應加強合作應對。

美日韓將啟動朝導彈預警機制 南韓國防部長李鐘燮昨日在香格里拉對話場邊，與美國國防部長奧斯汀、日本防衞大臣濱田靖一舉行會談。李鐘燮表示，三國決定年內啟動北韓導彈預警訊息實時共享機制。他在全體會議上發表講話時，再次譴責北韓核武威脅，呼籲國際社會引導北韓打開對話之門，並選擇新的道路。