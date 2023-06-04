愛國者導彈供沖繩3島 疑針對台海

【本報綜合報道】日本防衞省約一個月前向沖繩縣宮古、石垣、與那國三島，運送愛國者三型防空導彈，防範北韓發射軍事偵察衞星。惟共同社上周五報道，自衞隊內部傾向局勢不會發展至擊落北韓衞星，而是以事件為藉口，預演一旦台海爆發衝突，為順利應付突發事件而鋪路。

防範北韓軍事衞星為名

防衞省上周一下達摧毀飛越沖繩縣上空的北韓衞星命令，但由於颱風瑪娃逼近，石垣島上的愛國者導彈並沒有放置在設施外，宮古島和與那國島上的導彈發射器亦處於收起狀態。防衞大臣濱田靖一以運用詳情不便透露為由，拒絕回應有關問題。有自衞隊官員透露，其實是以防備北韓發射衞星為名，實際上是設想台灣出現突發事態而移動部隊，因此沒按計劃建立攔截態勢並無問題。