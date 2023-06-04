CIA局長上月秘密訪華 晤中方官員

伯恩斯

【本報綜合報道】英國《金融時報》報道，美國中情局（CIA）局長伯恩斯上月曾經秘密前往中國訪問，並與中方官員會談。中美高層近來少有溝通的情況下，美國總統拜登派遣他最信賴的高層官員之一訪問中國，表明美國政府對美中關係急劇惡化的嚴重關切。

知情人士透露，曾任美國副國務卿並經常臨危受命、前往海外從事敏感訪問任務的伯恩斯，上月秘密訪華與中方官員面對面對話，伯恩斯強調在情報渠道中保持開放溝通的重要性。拜登政府一直推動美中高層官員互動，但中方對此興趣不大。伯恩斯成為美國副國務卿舍曼2021年11月訪問天津後，拜登政府出訪中國最高層級的官員。報道指出，白宮和中情局都拒絕對此事發表評論，但美國官員證實伯恩斯赴華，並與中國情報官員會晤。

美副財長晤華大使 美國財政部上周五公布，主管國際事務的次長尚柏格當日與中國駐美大使謝鋒會晤。聲明指，會晤坦誠和具建設性，是保持溝通渠道開放、負責任管理雙邊關係努力的一部分。尚柏格指兩個經濟強國緊密討論全球宏觀經濟和金融議題，及在全球挑戰上合作十分重要。聲明又指尚柏格提及一起關注的議題，但未有透露詳情。