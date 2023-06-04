美防長：華拒軍事危機管理 華軍官：美插手台海謀私利

香格里拉對話 各不相讓 隨着中美關係跌宕起伏，本年的亞洲最高級安全峰會「香格里拉對話」變得劍拔弩張。美國國防部長奧斯汀昨日批評中國不願參與軍事危機管理，並指前一天晚宴與中國國防部長李尚福禮貌握手一次不代表實質接觸。中國代表團強調，台灣問題事關中國核心利益，容不得妥協退讓，解放軍全時待戰。

奧斯汀與李尚福握手短談 年度香格里拉對話在新加坡舉行，奧斯汀在上周五晚宴獲安排與李尚福同枱，兩人握手及簡短交談，但沒有實質交流。奧斯汀翌日發表演說，指出美中國防和軍事領袖之間開放的溝通渠道，對防止衝突和促進地區穩定至關重要。他稱雙方愈談得多，愈能避免可引發危機和衝突的誤解和誤判。美國及盟友將繼續努力，確保沒有任何一個國家可控制印太地區內共享的水道，並在南海維護航行與飛行自由。他指控中國作出咄咄逼人及不專業的空中攔截，美國將支持盟友和合作夥伴捍衞自己，免受脅迫及霸凌。

沙利文籲中美軍事對話 對於台灣問題，奧斯汀重申美國的一個中國政策不變，依然堅定地致力維持台海現狀，堅決反對任何一方單方面改變現狀。他強調，美國不尋求衝突或對抗，但不會在欺凌和脅迫面前退縮，特別是在台灣海峽。

他認為，衝突不是迫在眉睫及不可避免，但一旦爆發衝突將是毀滅性；美國會維持強大威懾力量，決心維護台海和平穩定。白宮國安顧問沙利文再次呼籲中方與美方作軍事對話，指美國有意展開危機溝通。

中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰中將針對奧斯汀的發言逐一駁斥，指摘美國為了一己私利，不顧地區國家求穩求治的訴求，通過利誘脅迫，把別國頂在前面當槍使，根子上維護的是唯美獨尊的霸權體系。景建峰反指美國虛化掏空一個中國原則，強化與台灣地區官方往來，縱容台獨分裂活動，提升售台武器數量和性能，頻繁穿航台灣海峽，炫耀武力，拉攏他國插手台灣問題，中方在台海周邊組織軍事反制行動，針對的就是台獨分裂活動和外部勢力干涉，天經地義，無可指摘。

景建峰強調，南海仲裁所謂裁決是非法及無效，中方不接受不承認。近年來，美國動輒派遣先進戰機到南海挑釁滋事，橫行霸道，常態實施航行自由行動，並帶來更多安全風險及更大危機隱患。他督促美方認真反思，糾正錯誤，切實尊重中方核心利益和重大關切，以實際行動為兩軍交往掃除障礙，推動兩軍關係同回正軌。

美加軍艦聯合巡航台海 中美兩軍對話接觸陷入僵局之際，美國及加拿大罕有派出軍艦，聯合巡航台海。美國海軍第7艦昨日證實，神盾驅逐艦鍾雲號聯同加拿大皇家海軍護衞艦蒙特利爾號，通過根據國際法適用公海航行和飛越自由的水域，在台海例行航行。本報綜合報道