小學課本二維碼 連結色情網

浙江杭州市一名王姓女子上周五爆料，孩子就讀小學派發的美術簿上印有二維碼，掃描後竟發現是一個色情網站。王女直言這是學校派發的，斥「太離譜了」。多個地區的小學均反映有類似情況，掃描後出現同一個色情網站。印刷廠負責人表示，已就事件報警。（綜合報道）