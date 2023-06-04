服安眠藥後撞死人 司機入獄

台媒上周五報道，台灣高雄市一名邱姓男子長期失眠，因睡前忘記服用安眠藥，竟在上班駕車前補吃，導致駕駛時突然睡着，撞斃一名正在等燈的陳姓電單車女司機。邱男一度翻供否認服用安眠藥，但高雄地方法院不採信，近日依公共危險罪判囚3年2個月，可上訴。（綜合報道）