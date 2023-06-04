6月4日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月04日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
服安眠藥後撞死人 司機入獄
台媒上周五報道，台灣高雄市一名邱姓男子長期失眠，因睡前忘記服用安眠藥，竟在上班駕車前補吃，導致駕駛時突然睡着，撞斃一名正在等燈的陳姓電單車女司機。邱男一度翻供否認服用安眠藥，但高雄地方法院不採信，近日依公共危險罪判囚3年2個月，可上訴。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230604-0604_00178_028/服安眠藥後撞死人--司機入獄
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc