國家氣候中心：神州今年春夏偏高溫 華南降雨頻

踏入6月，國家氣候中心昨天公布，內地本年春季（3月1日至5月31日）平均氣溫總體偏高，屬歷史同期第七高，季內氣溫起伏波動明顯，偏偏總體降雨量偏少，全國184個國家氣象站日最高氣溫達極端事件標準，其中77站達到或超過歷史峰值，預計大部分地區今夏氣溫會較往年同期偏高，廣東省等地降雨偏多兩成至五成。

與往年春季相比，內地本年同期氣溫總體呈中東部偏高、西部偏低分布特徵，其中江蘇省及雲南省平均氣溫達到1961年來歷史同期最高。至於全國平均氣溫達到攝氏（下同）11.5度，比起往年同期偏高0.6度，其中3月上旬、中旬及4月中旬氣溫異常偏高，幅度達到超過1.5度。

在平均氣溫偏高情況下，內地同期降雨量總體偏少，同時出現空間差異較大等問題，例如華北及西北地區東部降雨偏多，其中華北大部及華東西北部等地降雨偏多兩成甚至兩倍。若計算全國春季平均雨量則為132.2毫米，較常年同期偏少8.1%，創下2012年以來同期最少紀錄。

當談及夏季（6月1日至8月31日）氣溫時，國家氣候中心估計全國大部地區氣溫接近常年同期溫度，甚至出現偏高情況，可能迎來階段性熱浪。與此同時，颱風本年登陸內地數目相信與往年相若，其路徑以西行及西北行為主，主要影響華南及華東沿海等地。

由於內地有望迎來南北兩條多雨帶，廣東、黑龍江省東部、浙江省南部、福建省、江西省南部、廣西自治區東部、海南省及雲南省中西部等地降雨偏多兩成至五成，部分地區發生極端性強降雨機會較大。相反長江中游降雨偏少兩成至五成，而西南地區中部及華中中部或有區域性氣象乾旱，西南地區南部等地恐會發生山洪等天災。

四川森林大火 撲滅在即 另一方面，四川涼山州木里縣三桷埡鄉雞毛店村近日發生森林火災，已進入清理餘火煙點階段。當地政府月初開始組織村民及應急民兵連夜駕駛25輛小型水罐車，從防火通道向海拔逾3,700米山頂臨時搭建儲水罐輸水。截至前天下午4時，火場外線已無明火，北線、南線及東線僅剩零星煙點。四川省森林消防總隊消防救援人員累計開設隔離帶12公里，撲打清理火線10公里，鋪設水帶44.3公里，並清理逾2,200處煙點、500處處置站桿倒木及兩處架設攀崖木橋。本報綜合報道