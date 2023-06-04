江歌案賠78萬 遺屬稱全數捐出

【本報綜合報道】中國籍女留學生江歌2016年在日本遇害後，其母江秋蓮因女兒生前好友劉鑫（已改名劉暖曦）未及時施救，以生命糾紛權向對方提出起訴。經過兩次審理，山東省青島市中級人民法院去年底二審駁回劉女上訴，裁定須賠償江母69.6萬元人民幣（約78萬港元）。江母上周四表示已收到全額賠償，將全數捐出相關款項。

江秋蓮上周四在網上發影片稱，劉鑫的賠償款終於執行完畢，亦形容對方在女兒被害事件中始終是個輸家。

被告指賠款多向親友借來 她指法院判決雖然彰顯部分正義，但是劉女多年來利用此事，收受大量社會幫助及眾多網民打賞，甚至在二審後透過網上發起賠償款眾籌，加上利用此案積累人氣，開始賣茶生意，根本沒有真正受到法律懲罰。

對於江秋蓮提到「有近27萬元的款項是從她（劉鑫）個人證券和個人保險帳戶當中執行」，劉鑫同日澄清上述言論與實際情況不符，賠償中大量款項是她向親友借來。她另提到，為了湊齊賠償款項已負債，「感到有壓力」，接下來打算努力賺錢還債。她稱自己與社會脫節，要慢慢恢復基本人際交往能力，並做點小生意。