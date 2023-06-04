華專家：BBC斷章取義 扭曲新冠言論

【本報綜合報道】英國廣播公司（BBC）旗下中英版本網站上月報道，對於北京一直否認實驗室外洩新冠病毒，中國疾病預防控制中心前主任高福在第4台（BBC 4）播客（podcast）節目表示，他不會排除任何可能性。

專家澄清沒接受訪問 惟高福日前接受內媒訪問時澄清，他近期沒有參與由BBC組織任何活動，撰寫有關報道記者根本沒有採訪過他，節目中言論是從2022年底自己與數名科學家網絡對話中抽取出來。他批評該英方喉舌公然斷章取義，顛倒黑白。

自BBC報道出爐後，內媒即追問高福，受訪內容是否屬實。高福批評BBC記者引用其言論時故意斷章取義，導致引述內容與當時表達變得南轅北轍。他重申在該次網絡對話中，當有其他科學家指出病毒不排除是由實驗室洩漏時，自己當時回答：「從科學的角度，我們不排除任何可能，但是任何可能都需要證據，實驗室洩漏是沒有證據的。科學需要實證、也需要質疑，所以科學語境下可以討論任何可能性。」

在前天刊登報道中，高福重申不論是在中文還是英文語境中，講話者一旦在其話語中加入「但是」兩字，即明確表示之後內容才是其所要強調主要意思。他批評BBC公然明目張膽地斷章取義、顛倒黑白，有關報道正是另一個抹黑低級案例。

經調查後，內媒發現該播客節目主持人正是BBC前駐華記者、在涉華報道上以移花接木、編造故事聞名的沙磊（John Sudworth）。對於沙磊2021年3月底被揭突然前往台灣，事前沒有通知陸方，時任外交部發言人華春瑩批評他沒有履行一個外國常駐記者離任前應該履行的手續。