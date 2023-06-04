民進黨性醜聞愈演愈烈 蔡英文道歉

近日8宗個案 行政院稱不容忍 針對黨內過去數天爆出多宗涉嫌性騷擾醜聞，台灣民進黨前主席、現任總統蔡英文前晚道歉，行政院院長陳建仁昨天亦強調政府不會容忍同類事件。已退出民進黨前立委沈富雄前天透露，自己曾與民進黨立委高嘉瑜討論過，認為未被揭露同類案件可能多達10倍甚至100倍。截至昨天中午，民進黨由5月31日計起涉及懷疑性騷擾事件已達至少8宗。

距離台灣總統選舉仍有大約7個月時間，民進黨一名前婦女部員工上月率先披露自己2022年9月遭到一名男導演撫摸，時任婦女部主任許嘉恬卻無動於衷。

相隔不足48小時，兩名民進黨前黨工哭訴自己曾遭遇性騷擾，另有線報質疑組織部副主任林男固及青年部主任蔡沐霖曾涉嫌作出性騷擾行為。

面對性騷擾醜聞愈揭愈多，部分事件發生時間橫跨2018年至2022年，蔡英文前晚發文道歉：「身為前任黨主席，我責無旁貸。我要向受害的朋友和社會大眾，表達最深的歉意。」她亦感謝一眾受害人勇敢說出受害經歷，讓大家有機會反省錯誤，同時呼籲不要作出過多政治操作，避免造成受害者受到二次傷害。另一民進黨前主席卓榮泰昨天亦就事件致歉，承諾該黨會自我檢討。

前立委料指控或多百倍 當談及上述性騷擾醜聞會否影響民進黨選情時，沈富雄前天受訪時稱，若只有一、兩宗個案應該不會拖累選情，一旦牽涉政治等情況，「當然就會影響選情」。他又指自己曾與高嘉瑜討論，認為暫未浮面指控起碼會多10倍，獲對方告訴可能高達100倍。

除了民進黨前主席，現任主席賴清德昨天重申，面對職場欺凌及性平事件，「絕對不必要大局為重」。陳建仁同日重申政府不會對此採取容忍態度，會持續加強推動性平教育。他指政府與民間也要建立一個安全有責性平通報及處理機制，讓受害者不要再受二次傷害。國民黨立法院黨團總召集人曾銘宗昨天促請民進黨主動把涉案人士移送法辦，同時批評民進黨重視性平及女權，偏偏傳出多宗涉嫌性騷擾醜聞，質疑對方說一套、做一套。

黨發言人亦稱遭性騷擾 然而，正當外界以為民進黨涉及性騷擾事件會暫時告一段落之際，民進黨發言人謝佩芬昨天在賴清德Facebook貼文留言稱，自己3年前曾遭遇性騷擾，當時很多人要求她忍耐。另有一名民進黨女黨工透過國民黨投訴曾在某次選舉結束後，遭到一名同黨地方樁腳用信封戳胸，一度被一名女黨員阻止報警，最終在另一名議員助理協助下才完成報警流程。

至於一名基進黨志工昨天亦在網上指控，自己去年參與基進黨訓練時與另一名黨工同床，期間曾被猥褻，對方最終轉投民進黨，還出任一個「不低的職位」，才知道「這件事情永遠不會過去」。本報綜合報道