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男子公路檢3貓頭鷹幼崽
四川省甘孜藏族自治州巴塘縣一名男子，前日在公路上檢獲3隻國家二級保護野生動物貓頭鷹幼崽（圖），於是送至派出所。民警初步確認牠們身體並無大礙。經分析3隻貓頭鷹是因太小還未學飛，無法放生，目前已交由救護中心進行救助餵養，待具備條件後再放歸大自然。
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