拜登人前又仆低 外界憂健康差連任危

現年80歲的美國總統拜登周四又在人前仆倒，他周四在科羅拉多州美國空軍學院的畢業禮上，向最後一名學員頒授文憑後走回座位時，突然在台上跌倒，在場3人立即走近把他扶起，拜登隨後伸手指一指地上，似乎在說被地上的東西絆倒，之後毋須攙扶，自行走回座位上。事後外界再度質疑其健康狀況，憂慮他能否應付競逐連任工作。

聲稱遭沙包絆倒 一名在場記者稱，拜登當時似乎被舞台上的黑色沙包絆倒，起來後向它指指點點。白宮通訊主任拉博爾特（Ben LaBolt）也指當時台上有個沙包，而拜登跌倒後無恙。拜登在畢業禮上致詞時稱，美國不尋求與中國衝突或對抗，並認為雙方可以合作，解決例如氣候變化等全球挑戰。他又強調美國對烏克蘭的支持不會動搖，並指雖然俄羅斯總統普京試圖通過入侵烏克蘭來破壞北約，但北約會更強大，芬蘭加入之後很快瑞典也會加入。

拜登在人前跌倒並非新鮮事，2021年3月他在喬治亞州亞特蘭大發生嚴重槍擊案後到訪當地，回程登上空軍一號專機時曾一連跌倒3次。白宮發言人事後稱當時「很大風」，強調拜登健康沒有問題。今年2月，拜登結束俄烏戰事一周年前夕的波蘭與烏克蘭4天行程，在波蘭華沙登上空軍一號專機返回美國時，又在樓梯上跌倒。上月中，拜登在日本廣島縣出席G7峰會活動，在嚴島神社下樓梯時亦一個踉蹌，差點又再摔一跤。本報綜合報道