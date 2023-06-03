美指俄涉違約 停發武器訊息

美國國務院周四發布聲明，由於俄羅斯違反《新削減戰略武器條約》，美國暫停向對方通報洲際、潛射彈道導彈的及發射器位置等遙測訊息，但會在試射導彈前發出通知。聲明指，倘若俄方願意恢復履約，美方隨時準備取消反制，讓兩國恢復實施《新削減戰略武器條約》。（綜合報道）