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元首級淫媒自殺案 文件曝光
美國已故「元首級淫媒」愛潑斯坦獄中上吊身亡謎團重重，美聯社周四根據資訊自由法曝光聯邦監獄管理局4,000多頁文件，指愛潑斯坦死前曾對監獄環境感到失望，而獄警人手短缺和疏忽導致未能發現和阻止愛潑斯坦輕生。愛潑斯坦的律師溫伯格形容事件很遺憾和悲慘。（綜合報道）
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