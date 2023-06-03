兩岸國際

瑪娃襲日 高知縣雨量創紀錄

強烈熱帶風暴瑪娃吹襲日本，高知縣及和歌山縣部分地區昨日出現線狀降雨帶，多處雨勢較大，高知縣土佐清水市3小時降雨量達213.5毫米，創下當地歷史最高紀錄。位於近畿地區的三重縣尾鷲市防災中心，已向市民發放約1,500個免費沙袋，以防洪水氾濫。（綜合報道）
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