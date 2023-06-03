李尚福：不會放棄對台動武

【本報綜合報道】中國國務委員兼國防部長李尚福周四與新加坡國防部長黃永宏，在新加坡舉行會談。兩人就兩國兩軍關係、地區安全形勢和共同關心的問題交換意見。李尚福強調，中方決不允許民進黨當局「挾洋謀獨」、外部勢力「以台制華」，決不承諾放棄使用武力。

學者指中美或有非正式對話 李尚福與黃永宏一致認為，兩軍應繼續保持良好合作態勢，加強高層戰略溝通，推進雙邊務實合作，強化多邊交流協作，推動兩國防務關係不斷邁上新台階。會談後，兩人見證簽署中新國防部關於建立直通保密電話熱線的諒解備忘錄。李尚福日前拒絕與美國國防部長奧斯汀在新加坡會面，新加坡國立大學政治學系學者莊嘉穎認為，沒有正式的雙邊會談不意味兩國不會有接觸。他相信，兩國會在全體會議期間互相指摘，但在分組討論期間仍有可能非正式對話。

此外，美國及台灣代表周四正式簽署台美21世紀貿易倡議首批協定。中國外交部發言人毛寧指，美方與台灣簽署貿易協議的行徑，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，促請美方應當停止任何形式的美台官方往來，不得與台灣商簽具有主權意涵和官方性質的協定，不得借經貿名義向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號；民進黨當局打着經貿合作的幌子，搞「倚美謀獨」，注定是竹籃打水一場空。