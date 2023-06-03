TikTok揭歐美用戶資料存華

【本報綜合報道】美國《福布斯》雜誌近日報道，中國短片分享平台抖音國際版TikTok，把美國和歐洲等全球大量創作者的敏感財務資料，存放在中國的伺服器。TikTok行政總裁周受資3月在美國國會聽證會上所宣稱，美國用戶資料一向存放在維珍尼亞州和新加坡。

行政總裁疑作假證 周二刊登的報道引述TikTok多個不同部門紀錄指出，過往幾年有數以千計的TikTok創作者和公司用戶，包括美國和歐洲的一些網絡紅人，向TikTok提供社會安全碼、稅務識別碼等財務資料，以便收取按流量計算的收入。TikTok運用母公司字節跳動的工具和數據庫處理支付事宜，並將上述個人財務資料儲存放在中國的伺服器，當地員工亦可取用。

報道指，TikTok和字節跳動都沒有回應有多少員工可接觸到創作者的財務資料，也沒有回答這些員工所在的位置，以及是否有人在未經授權下取得這些資料。兩間公司也沒有回答有關TikTok用戶的支付數據在中國存儲多久，以及目前是否仍然儲存在中國。TikTok發言人僅在一份聲明中表示，對周受資在聽證會上證詞的準確性充滿信心，字節跳動暫未有置評。